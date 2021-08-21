«Милан» расстался со старшим Доннаруммой
Голкипер Антонио Доннарумма покинул «Милан». 31-летний итальянец продолжит карьеру в «Падове», которая выступает в третьем дивизионе Италии. Стороны заключили однолетнее соглашение.
Вратарь с 2017 года выступал за «Милан». Однако он принял участие всего в трех матчах.
Напомним, этим летом «Милан» покинул младший брат Антонио Доннаруммы — Джанлуиджи. 22-летний итальянец перешел в «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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