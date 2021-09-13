«Милан» рассчитывает начать проводить матчи на новом стадионе в 2025 году

Президент «Милана» Паоло Скарони высказался по поводу ситуации вокруг нового стадиона миланского клуба.

«Я смотрю в будущее с оптимизмом. Если все будет хорошо, то строительство может начаться в 2022 году, а к 2024-2025 году стадион будет готов», — цитирует Скарони Football Italia.

Напомним, что сейчас «Милан» играет на «Сан-Сиро», на котором также свои домашние матчи проводит «Интер».