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«Милан» рассчитывает начать проводить матчи на новом стадионе в 2025 году

17:25
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Президент «Милана» Паоло Скарони высказался по поводу ситуации вокруг нового стадиона миланского клуба.

«Я смотрю в будущее с оптимизмом. Если все будет хорошо, то строительство может начаться в 2022 году, а к 2024-2025 году стадион будет готов», — цитирует Скарони Football Italia.

Напомним, что сейчас «Милан» играет на «Сан-Сиро», на котором также свои домашние матчи проводит «Интер».

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Иван Шитик все материалы автора

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