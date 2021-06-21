«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Малиновскому
19:30
«Милан» заинтересован в услугах полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает в Twitter журналист Даниэле Лонго.
По информации источника, «Милану» будет непросто заполучить украинского футболиста. Кроме того, миланцы рассматривают вариант с трансфером хавбека «Аталанты» Йосипа Иличича.
В минувшем сезоне Малиновский был признан лучшим ассистентом серии А с 12 результативными передачами. «Аталанта» по итогам розыгрыша-2020/21 заняла 3-е место в турнирной таблице.
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