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Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» проявляет интерес к Кьеру

09:17
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Защитник «Аталанты» Симон Кьер попал в сферу интересов «Милана», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Миланцы намерены укрепить линию обороны в январе и обратили свое внимание на 30-летнего датчанина.

Кьер присоединился к «Аталанте» минувшим летом на правах аренды из «Севильи», но не смог закрепиться в составе итальянского клуба. Теперь он хочет сменить команду и ищет клуб, где сможет получить стабильную игровую практику перед Евро-2020.

Кьер провел за «Аталанту» 6 матчей в нынешнем сезоне.

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