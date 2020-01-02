«Милан» провел презентацию Ибрагимовича. Златан обещает вернуть клуб на вершину

Нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана». «Россонери» провели презентацию 38-летнего шведа.

Ибрагимович будет играть под 21-м номером. Сегодня швед прибыл в Милан, его тепло встретили фанаты. При этом игрок признался в любви городу и клубу, а также пообещал вернуть красно-черных на лидирующие позиции: «Мы снова заставим «Сан-Сиро» прыгать».

Нападающий подписал контракт до конца нынешнего сезона. Он заработает 3,5 миллиона евро до июня 2020 года, а еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов. Если контракт будет продлен, то зарплата Ибрагимовича составит 6 миллионов без учета бонусов.

Нападающий выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.