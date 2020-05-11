«Милан» провел предварительные переговоры по Айеру

Защитник «Селтика» Кристоффер Айер в летнее трансферное окно может перебраться в английскую премьеру-лигу или итальянскую серию А, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

В услугах 22-летнего норвежца заинтересованы «Милан» и «Лестер». Главный тренер «лис» Брендан Роджерс работал с футболистом, когда возглавлял «Селтик», поэтому также хочет забрать его в АПЛ.

«Милан», в свою очередь, опережает конкурентов в гонке за Айером. Спортивный директор «россонери» Иван Газидис уже провел предварительные переговоры с представителями игрока.

Ранее сообщалось, что Кристоффер Айер также входит в сферу интересов «Арсенала». Действующий контракт норвежца с «Селтиком» рассчитан до июня 2022 года.