«Милан» провел 3000-й матч в чемпионатах Италии и догнал «Ювентус», «Интер» и «Рому»

«Милан» дома обыграл «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Эта игра стала для «россонери» 3000-й в серии А. По этому показателю «Милан» присоединился к «Интеру», «Роме» и «Ювентусу».

На счету действующих чемпионов Италии 1458 побед, 879 ничьих и 663 поражения.