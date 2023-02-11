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«Милан» провел 3000-й матч в чемпионатах Италии и догнал «Ювентус», «Интер» и «Рому»

Руслан Минаев
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«Милан» дома обыграл «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Эта игра стала для «россонери» 3000-й в серии А. По этому показателю «Милан» присоединился к «Интеру», «Роме» и «Ювентусу».

На счету действующих чемпионов Италии 1458 побед, 879 ничьих и 663 поражения.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Рома
ФК Ювентус
серия А
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Главный тренер «Торино» считает, что команда доминировала в матче с «Миланом»
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 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
4
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
5
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
6
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
12
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
13
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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10.02 22:45
Милан – Торино
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11.02 17:00
Эмполи – Специя
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Лечче – Рома
 - : -
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
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12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
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Лацио

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