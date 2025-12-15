«Милан» продлил контракт с Салемакерсом до 2031 года

«Милан» объявил о продлении контракта с бельгийским полузащитником Алексисом Салемакерсом.

Стороны заключили соглашение до июня 2031 года, оно вступит в силу с 1 июля 2026-го. Предыдущий контракт 26-летнего игрока с клубом был рассчитан до лета 2027 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что по новому договору зарплата полузащитника станет выше.

Салемакерс выступает за «Милан» с 2020 года. В сезоне-2025/26 он провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Футболист также играл на правах аренды из «Милана» за «Болонью» и «Рому».