«Милан» продлил контракт с Габбиа

Защитник Маттео Габбиа продлил контракт с «Миланом». Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Габбиа является воспитанником «Милана». Он дебютировал в первой команде в августе 2017 года.

?? «What a wonderful story»

Our defender's joy at extending his stay in Rossonero



?? «Sar? una bellissima storia»

La felicit? di Matteo per il suo rinnovo #SempreMilan pic.twitter.com/ME5vBWAVdy — AC Milan (@acmilan) February 3, 2022

В этом сезоне 22-летний итальянец сыграл в 7 матчах за «россонери» во всех турнирах.