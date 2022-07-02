«Милан» продлил контракт с 38-летним Миранте

Вратарь «Милана» Антонио Миранте останется в команде. Миланский клуб на официальном сайте объявил о продлении контракта с 38-летним итальянцем еще на один год.

Миранте присоединился к «Милану» в октябре 2021 года, но с тех пор не провел ни одного официального матча за основной состав.

Ранее Миранте играл также за «Рому», «Парму», «Сампдорию», «Ювентус», «Болонью» и «Кротоне». В 2010 году несколько раз вызывался в сборную Италии.