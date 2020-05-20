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«Милан» приостановил переговоры по новому контракту с Романьоли

14:49

«Милан» приостановил переговоры по продлению контракта с капитаном команды, Алессио Романьоли, сообщает Tuttosport.

По информации источника, клуб рискует потерять 25-летнего итальянца, которым интересуются «Барселона» и «Атлетико». Нынешнее соглашение Романьоли с «Миланом» действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2019/20 Романьоли провел за «Милан» 29 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 36 миллионов евро.

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