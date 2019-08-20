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«Милан» приобрел 19-летнего нападающего «Лацио»

16:16
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Нападающий «Лацио» Луан Каппани продолжит карьеру в «Милане». 19-летний бразилец, который имеет итальянское гражданство, подписал контракт с миланским клубом, сообщает Sport Mediaset.

«Я счастлив, что трансфер оформлен. Всегда мечтал играть за такой большой клуб, как «Милан». Благодарю, что в команде поверили в меня и предоставили такой шанс», — заявил игрок.

Прошлый сезон Каппани провел в молодежной команде «Лацио», куда попал из «Фламенго». В 19 матчах нападающий забил 13 мячей.

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