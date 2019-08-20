«Милан» приобрел 19-летнего нападающего «Лацио»
16:16
Нападающий «Лацио» Луан Каппани продолжит карьеру в «Милане». 19-летний бразилец, который имеет итальянское гражданство, подписал контракт с миланским клубом, сообщает Sport Mediaset.
«Я счастлив, что трансфер оформлен. Всегда мечтал играть за такой большой клуб, как «Милан». Благодарю, что в команде поверили в меня и предоставили такой шанс», — заявил игрок.
Прошлый сезон Каппани провел в молодежной команде «Лацио», куда попал из «Фламенго». В 19 матчах нападающий забил 13 мячей.
Luan Capanni (@OfficialSSLazio U19) -> @acmilan U19 pic.twitter.com/SLCRcq72NL— ???championsdumonde??? (@blazers_on_fire) August 20, 2019