«Милан» приобрел 19-летнего нападающего «Лацио»

Нападающий «Лацио» Луан Каппани продолжит карьеру в «Милане». 19-летний бразилец, который имеет итальянское гражданство, подписал контракт с миланским клубом, сообщает Sport Mediaset.

«Я счастлив, что трансфер оформлен. Всегда мечтал играть за такой большой клуб, как «Милан». Благодарю, что в команде поверили в меня и предоставили такой шанс», — заявил игрок.

Прошлый сезон Каппани провел в молодежной команде «Лацио», куда попал из «Фламенго». В 19 матчах нападающий забил 13 мячей.