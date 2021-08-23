«Милан» претендует на полузащитника «Порту»
21:07
Полузащитник «Порту» Хесус Корона попал в сферу интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Португальский клуб не против расстаться с 28-летним игроком сборной Мексики, у которого через год истекает срок контракта. «Драконы» хотят получить за него 13 миллионов евро.
Ранее была информация, что в услугах Короны также заинтересована «Севилья».
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Корона принял участие в 30 матчах, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач.
Читайте также
Паралимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю