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«Милан» претендует на полузащитника «Порту»

21:07
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Полузащитник «Порту» Хесус Корона попал в сферу интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португальский клуб не против расстаться с 28-летним игроком сборной Мексики, у которого через год истекает срок контракта. «Драконы» хотят получить за него 13 миллионов евро.

Ранее была информация, что в услугах Короны также заинтересована «Севилья».

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Корона принял участие в 30 матчах, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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