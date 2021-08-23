«Милан» претендует на полузащитника «Порту»

Полузащитник «Порту» Хесус Корона попал в сферу интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португальский клуб не против расстаться с 28-летним игроком сборной Мексики, у которого через год истекает срок контракта. «Драконы» хотят получить за него 13 миллионов евро.

Ранее была информация, что в услугах Короны также заинтересована «Севилья».

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Корона принял участие в 30 матчах, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач.