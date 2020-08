«Милан» представил третий комплект формы в необычных цветах

«Милан» на своей официальной странице в Twitter представил третий комплект формы на сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в бирюзовом цвете. Отмечается, что форма оснащена технологией терморегуляции, которая обеспечивает поддержание комфортной температуры тела.

Напомним, в прошлом сезоне серии А красно-черные заняли шестое место, что позволило пробиться в Лигу Европы.

Fashion influences Milan. Milan influences the world ?

Tailor-made for a true Rossonero ???



Here's our 2020/21 Third kit! Order yours, now!?? https://t.co/KhlNmRQHrk

La nuova terza maglia per la stagione 2020/21?? https://t.co/Zj5cWArRqm#ThisIsMilan @pumafootball pic.twitter.com/alqAULR114