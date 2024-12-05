«Милан» представил ретро-форму ко 125-летию клуба

«Милан» на официальном сайте представил ретро-форму ко 125-летию клуба.

Футболка представлена широкими черными и красными полосами, шорты белого цвета. Болельщики выбрали форму голосованием. Всего будет отшито 1899 единиц ретроформы, каждая с уникальным серийным номером и эксклюзивной упаковкой.

«Милан» был основан 16 декабря 1899 года. Клуб за свою историю стал 19-кратным чемпионом Италии, 5-кратным обладателем Кубка страны, а также 7-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, 5-кратным победителем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.