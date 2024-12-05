Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:34

«Милан» представил ретро-форму ко 125-летию клуба

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ретро-форма «Милана».
Фото ФК «Милан»

«Милан» на официальном сайте представил ретро-форму ко 125-летию клуба.

Футболка представлена широкими черными и красными полосами, шорты белого цвета. Болельщики выбрали форму голосованием. Всего будет отшито 1899 единиц ретроформы, каждая с уникальным серийным номером и эксклюзивной упаковкой.

«Милан» был основан 16 декабря 1899 года. Клуб за свою историю стал 19-кратным чемпионом Италии, 5-кратным обладателем Кубка страны, а также 7-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, 5-кратным победителем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

ФК Милан
Читайте также
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Лавров указал на бесполезность ОБСЕ
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Фиорентина» в серии пенальти проиграла «Эмполи» в Кубке Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
2
 Аталанта 14 10 1 3 36-16 31
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 14 6 8 0 22-8 26
7
 Милан 13 6 4 3 23-14 22
8
 Болонья 13 5 6 2 18-16 21
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Парма 14 3 6 5 20-22 15
12
 Торино 14 4 3 7 16-20 15
13
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
14
 Дженоа 14 3 5 6 13-24 14
15
 Рома 14 3 4 7 14-20 13
16
 Лечче 14 3 4 7 7-22 13
17
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
18
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
19
 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
 Венеция 14 2 2 10 11-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.12 20:30
Интер – Парма
 - : -
6.12 22:45
Аталанта – Милан
 - : -
7.12 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
7.12 20:00
Ювентус – Болонья
 - : -
7.12 22:45
Рома – Лечче
 - : -
8.12 14:30
Фиорентина – Кальяри
 - : -
8.12 17:00
Верона – Эмполи
 - : -
8.12 20:00
Венеция – Комо
 - : -
8.12 22:45
Наполи – Лацио
 - : -
9.12 22:45
Монца – Удинезе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 9
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 13 1 4
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 6 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости