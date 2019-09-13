«Милан» представил Ребича. Фото

Официальный Twitter «Милана» опубликовал фотографии с презентации новичка команды, нападающего Анте Ребича. Ранее стало известно, что 25-летний хорват перешел в итальянский клуб из франкфуртского «Айнтрахта».

На презентации также присутствовал технический директор «Милана» Паоло Мальдини.

В сезоне-2018/19 Ребич провел 39 матчей и забил 10 мячей во всех турнирах за «Айнтрахт».