«Милан» предложит «Ювентусу» 35 миллионов евро за Демирала

«Милан» готов предложить 35 миллионов евро за защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, информирует журналист Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что завтра встреча пройдет встреча, на которой будут оговорены условия возможного трансфера 21-летнего турка. Игроком также интересовались «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Атлетико».

Первую половину сезона-2018/19 21-летний турецкий защитник провел на правах аренды в «Аланьяспоре», где принял участие в 34 матчах и забил три гола. Затем футболист вернулся в «Сассуоло» и сыграл в 14 матчах, забив 2 мяча.

Портал transfermarkt.de оценивает Демирала в 15 миллионов евро.

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