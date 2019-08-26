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«Милан» предложит «Ювентусу» 35 миллионов евро за Демирала

21:36
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«Милан» готов предложить 35 миллионов евро за защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, информирует журналист Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что завтра встреча пройдет встреча, на которой будут оговорены условия возможного трансфера 21-летнего турка. Игроком также интересовались «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Атлетико».

Первую половину сезона-2018/19 21-летний турецкий защитник провел на правах аренды в «Аланьяспоре», где принял участие в 34 матчах и забил три гола. Затем футболист вернулся в «Сассуоло» и сыграл в 14 матчах, забив 2 мяча.

Портал transfermarkt.de оценивает Демирала в 15 миллионов евро.

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