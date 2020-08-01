«Милан» предложит Ибрагимовичу контракт на год с опцией продления еще на сезон

Нападающий Златан Ибрагимович готов остаться в «Милане», сообщает Corriere della Sera.

Итальянский клуб предложит шведу контракт на один год, однако договор будет предполагать продление на год в случае, если «россонери» завоюют право сыграть в Лиге чемпионов.

Зарплата Ибрагимовича составит 5 миллионов евро плюс бонусы, привязанные как к индивидуальным, так и к командным успехам. В случае активации всех дополнительных пунктов заработок Златана превысит 6 миллионов евро, на которые тот и рассчитывает.

Несмотря на возраст, 38-летний швед стал лидером атак клуба после трансфера в начале этого года. В 19 играх чемпионата и Кубка Италии он отметился 10 голами.