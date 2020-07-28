«Милан» предложит Доннарумме новый контракт с бонусом в 2 миллиона евро, если клуб станет чемпионом Италии

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может подписать новый контракт с клубом, сообщает SportMediaset.

По сведениям источника, миланцы готовы предложить 21-летнему итальянцу контракт до 2023 года с зарплатой в 6 млн евро в год. Также голкипер получит дополнительный бонус в 2 млн евро, если «Милан» станет чемионом Италии в течение трех лет. Текущее соглашение игрока истекает в июне 2021 года.