«Милан» предложит Доннарумме новый контракт с бонусом в 2 миллиона евро, если клуб станет чемпионом Италии
16:57
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может подписать новый контракт с клубом, сообщает SportMediaset.
По сведениям источника, миланцы готовы предложить 21-летнему итальянцу контракт до 2023 года с зарплатой в 6 млн евро в год. Также голкипер получит дополнительный бонус в 2 млн евро, если «Милан» станет чемионом Италии в течение трех лет. Текущее соглашение игрока истекает в июне 2021 года.
В текущем сезоне Доннарумма провел 34 матча в серии А для, в которых 12 раз отыграл на ноль.
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