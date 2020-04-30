«Милан» предложит Доннарумме краткосрочный контракт

Руководство «Милана» пытается найти компромисс в переговорах по продлению контракта с вратарем Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Calciomercato.

По информации источника, клуб предложит 21-летнему итальянцу контракт до 2022 года. Сообщается, что при этом зарплата вратаря будет сокращена с до 5 миллионов евро в год. Действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что вратарь готов переподписать контракт, но при условии, что его зарплата останется прежней.

В сезоне-2019/20 Доннарума провел за «Милан» 26 матчей (10 — «на ноль») и пропустил 33 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 55 миллионов евро.