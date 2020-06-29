«Милан» предложит Доннарумме контракт до 2023 года с увеличением зарплаты

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продлить контракт с клубом, сообщает Николо Скира.

По сведениям источника, миланский клуб готов предложить 21-летнему итальянцу контракт до 2023 года с повышением зарплаты. Агент игрока Мино Райола хочет включить в соглашение пункт об отступных.

В текущем сезоне на счету Доннаруммы 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола.