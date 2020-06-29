«Милан» предложит Доннарумме контракт до 2023 года с увеличением зарплаты
29 июня 2020, 08:24
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продлить контракт с клубом, сообщает Николо Скира.
По сведениям источника, миланский клуб готов предложить 21-летнему итальянцу контракт до 2023 года с повышением зарплаты. Агент игрока Мино Райола хочет включить в соглашение пункт об отступных.
В текущем сезоне на счету Доннаруммы 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола.
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