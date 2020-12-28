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«Милан» предложил Доннарумме зарплату в 7 миллионов евро в год

14:56
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«Милан» продолжает вести переговоры с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте, сообщает Corriere della Sera.

Клуб повысил свое предложение и теперь готов платить 21-летнему футболисту 7 миллионов евро в год. При этом агент вратаря Мино Райола сообщил миланцам о предложениях со стороны «Ювентуса» и «Интера».

Ранее также проходила информация, что Райола хочет выбить у «Милана» для игрока зарплату в 7,5 миллиона за сезон. Действующее соглашение вратаря сборной Италии с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.

Также отмечается, что агент намерен включить пункт об отступных 21-летнего игрока в случае невыхода команды в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Доннарумма провел 11 матчей, в четырех из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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