«Милан» предлагает Доннарумме контракт с зарплатой в 8 миллионов евро

«Милан» предлагает вратарю Джанлуиджи Доннарумме контракт с зарплатой в 8 миллионов евро, сообщает Football Italia.

По информации источника, «россонери» хотят удержать 22-летнего итальянца в команде и готовы повысить его заработную плату. Сейчас игрок получает 6 миллионов евро в год. Сообщается, что сторона футболиста, которую представляет агент Мино Райола, еще не дала ответа по поводу предложения клуба.

Доннарумма — воспитанник «Милана». В сезоне-2020/21 футболист провел 38 матчей и пропустил 46 мячей. Нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2021 года.