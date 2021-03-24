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«Милан» предлагает Доннарумме контракт с зарплатой в 8 миллионов евро

13:15
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«Милан» предлагает вратарю Джанлуиджи Доннарумме контракт с зарплатой в 8 миллионов евро, сообщает Football Italia.

По информации источника, «россонери» хотят удержать 22-летнего итальянца в команде и готовы повысить его заработную плату. Сейчас игрок получает 6 миллионов евро в год. Сообщается, что сторона футболиста, которую представляет агент Мино Райола, еще не дала ответа по поводу предложения клуба.

Доннарумма — воспитанник «Милана». В сезоне-2020/21 футболист провел 38 матчей и пропустил 46 мячей. Нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168196/report-donnarumma-offered-%E2%82%AC8m-stay-milan

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