«Милан» предлагает 15 миллионов евро за 20-летнего защитника «Страсбура»

«Милан» сделал трансферное предложение по защитнику «Страсбура» Мохамеду Симакану, сообщает Goal.

По информации источника, «россонери» готовы заплатить за 20-летнего француза 15 миллионов евро. Сообщается, что футболистом также интересуется «Лейпциг».

В сезоне-2020/21 Симакан провел 17 матчей за «Страсбур», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.