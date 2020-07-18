«Милан» поздравил Ибрагимовича с сотым матчем за клуб

«Милан» поздравил нападающего Златана Ибрагимовича с сотым матчем, проведенным в составе клуба. Юбилейной для 38-летнего шведа стала игра с «Пармой» (3:1). На вчерашней тренировке ему вручили футболку с числом «100» и памятный сувенир.

Награду Ибрагимович получил из рук технического директора «Милана» и рекордсмена по количеству игр за клуб Паоло Мальдини.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а вернулся в команду в начале 2020 года. В 100 играх во всех турнирах он забил 62 мяча.