Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» поздравил Ибрагимовича с сотым матчем за клуб

10:49
Златан Ибрагимович. Фото ФК «Милан»
Златан Ибрагимович. Фото ФК «Милан»
Теги:

«Милан» поздравил нападающего Златана Ибрагимовича с сотым матчем, проведенным в составе клуба. Юбилейной для 38-летнего шведа стала игра с «Пармой» (3:1). На вчерашней тренировке ему вручили футболку с числом «100» и памятный сувенир.

Награду Ибрагимович получил из рук технического директора «Милана» и рекордсмена по количеству игр за клуб Паоло Мальдини.

??? #SempreMilan

Публикация от AC Milan (@acmilan)

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а вернулся в команду в начале 2020 года. В 100 играх во всех турнирах он забил 62 мяча.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир