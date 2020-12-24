«Милан» повторил достижение «Барселоны» 72-летней давности

«Милан» обыграл «Лацио» в 14-м туре чемпионата Италии (3:2). Россонери стали первым клубом со времен «Барселоны» 1948 года, который забил как минимум два гола в 16 матчах чемпионата подряд за один календарный год.

Напомним, каталонцы в 1948 году забивали не менее двух голов в 18 встречах подряд.

Стоит отметить, что «Милан» также является единственной непобежденной командой в пятерке лучших европейских лиг в сезоне-2020/21.