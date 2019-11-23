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«Милан» повторил антирекорд по числу набранных очков

23 ноября 2019, 23:54

«Милан» сыграл вничью с «Наполи» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:1. Команда Стефано Пиоли в 13 турах набрала 14 очков. Это повторение антирекорда клуба. В сезоне-2013/14 «Милан» стартовал с аналогичными показателями.

«Милан» занимает 13-е место в таблице серии A. От зоны вылета его отделяет 5 очков.

Милан — Наполи

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/

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