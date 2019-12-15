«Милан» потерял очки в матче с «Сассуоло»

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал «Сассуоло». Команды так и не смогли отличиться в этой встрече — 0:0.

«Россонери» набрали 21 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

«Милан» — «Сассуоло» — 0:0

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура, Беннасер, Кессье (Лукас Пакета, 56), Сусо (Самуэль Кастильехо, 85), Хакан Чалханоглу, Пентек (Леан, 78).

«Сассуоло»: Пеголо, Толян, Кирьякопулос, Марлон, Феррари (Романья, 75), Маньянелли, Локателли (Обианг, 79), Капуто, Джуричич (Траоре, 68), Берарди, Бога.

Предупреждения: Толян, 10. Эрнандез, 29. Капуто, 39. Музаккьо, 40. Кессье, 42. Бонавентура, 72. Локателли, 72. Марлон, 80. Лукас Пакета, 90+2.

Судья: Манганьелло (Италия).

15 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Болонья» — «Аталанта» — 2:1 (1:0)

Голы: Паласио, 12 (1:0). Поли, 53 (2:0). Малиновский, 60 (2:1).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Джемаили, Медель (Сванберг, 63), Поли, Паласио (Сантандер, 79), Сансоне, Орсолини (Мбай, 90).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Джимсити, Гозенс, Кастань (Хатебур, 63), де Рон, Малиновский, Пашалич, Фройлер (Барроу, 54), Муриэль (Колли, 83).

Предупреждения: Пашалич, 31. Орсолини, 62. Сансоне, 71. Паласио, 76. Данилу Ларанжейра, 86.

Удаление: Данилу Ларанжейра, 88.

Судья: Масса (Италия).

15 декабря. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

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