«Милан» потерял из-за пандемии 195 миллионов евро
«Милан» сообщил, что из-за пандемии коронавируса в мире клуб понес серьезные финансовые потери. В общей сложности клуб недосчитался 195 миллионов евро, информирует La Gazzetta dello Sport.
Прошлый чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии и доигрывался с июня по август при пустых трибунах. Власти разрешили коллективные тренировки лишь к концу мая. Пока на спортивных событиях допускается присутствие до тысячи зрителей при соблюдении всех необходимых мер предосторожности.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.