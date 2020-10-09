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«Милан» потерял из-за пандемии 195 миллионов евро

16:22
Болельщики «Милана». Фото ФК «Милан».
Болельщики «Милана». Фото ФК «Милан».
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«Милан» сообщил, что из-за пандемии коронавируса в мире клуб понес серьезные финансовые потери. В общей сложности клуб недосчитался 195 миллионов евро, информирует La Gazzetta dello Sport.

Прошлый чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии и доигрывался с июня по август при пустых трибунах. Власти разрешили коллективные тренировки лишь к концу мая. Пока на спортивных событиях допускается присутствие до тысячи зрителей при соблюдении всех необходимых мер предосторожности.

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