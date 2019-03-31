"Милан" потерпел второе поражение подряд, уступив "Сампдории"

"Милан" в матче 29-го тура чемпионата Италии проиграл "Сампдории" на выезде - 0:1. Единственный гол в этой игре был забилт на 1-й минуте Грегуаром Дефрелем.

Миланцы проиграли во втором матче серии А подряд. Туром ранее они уступили "Интеру" (2:3).

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

"Сампдория" - "Милан" - 1:0 (1:0)

Гол: Дефрель, 1.

"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Андерсен, Колли, Рамирес (Сапонара, 66), Прат, Линетти, Виейра (Янкто, 79), Квальярелла (Габбьядини, 87), Дефрель.

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес (Конти, 46), Романьоли, Калабрия, Билья (Лукас Пакета, 71), Бакайоко, Сусо (Кутроне, 64), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо, Пентек.

Предупреждения: Сусо, 15. Самуэль Кастильехо, 25. Виейра, 37. Бакайоко, 65. Прат, 86. Музаккьо, 90+1.

Судья: Орсато.

30 марта. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".