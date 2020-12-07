«Милан» показал лучший старт в серии А за 65 лет

«Милан» в матче 10-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1.

Миланский клуб одержал восьмую победу в десяти турах и показал лучший старт в серии А — в сезоне-1954/55 «россонери» победили в девяти из десяти встречах.

Также «Милан» забивал в каждом из последних 30 матчей серии А — это новый рекорд клуба. Предыдущий рекорд (29 матчей) был установлен в сезоне-1972/73.

«Милан» с 26 очками лидирует в чемпионате Италии, опережая идущего на втором месте «Интер» на пять очков.