«Милан» пока не возобновлял переговоры о новом контракте с Доннаруммой

«Милан» пока не возобновлял переговоры о новом контракте с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает в Twitter 13 апреля журналист Марк Контейро.

Итальянский клуб хочет сохранить в составе 22-летнего голкипера. Однако сторона вратаря пока не готова соглашаться на условия «россонери».

По сведениям источника, итальянец отклонил первоначальное предложение о 6 млн евро в год, включая бонус в размере 1 млн евро, связанный с квалификацией в Лиге чемпионов. Затем миланцы повысили предложение до 7 млн евро в год плюс 1 млн евро в виде бонусов, но получили отказ.

Агент игрока Мино Райола хочет получить для своего подопечного зарплату в 12 млн евро. После двух отказов «Милан» временно приостановил переговоры.