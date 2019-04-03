"Милан" подтвердил, что Доннарумма и Пакета получили серьезные травмы

"Милан" на своем официальном сайте сообщил о травмах голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника Лукаса Пакеты. Оба футболиста получили повреждения в матче чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1).

Сообщается, что у Доннаруммы повреждение мышцы сгибателя правого бедра. Срок восстановления не сообщается, но по данным итальянских СМИ, 20-летний вратарь пропустит несколько недель. У 21-летнего Пакеты вывих лодыжки второй степени на правой ноге, что также считается довольно серьезным повреждением. Срок возвращения на поле не называется.

В текущем сезоне Доннарумма провел 33 матча за "Милан", в которых пропустил 28 голов. Пакета принял участие в 15 встречах, отметившись одним забитым мячом и одним голевым пасом. "Милан" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка.

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