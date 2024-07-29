«Милан» подпишет Эмерсона из «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Милан». Итальянский клуб намерен объявить о переходе игрока на этой неделе.

В сезоне-2023/24 Эмерсон провел 24 матча и забил один гол. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.