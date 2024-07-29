Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:13

«Милан» подпишет Эмерсона из «Тоттенхэма»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Милан». Итальянский клуб намерен объявить о переходе игрока на этой неделе.

В сезоне-2023/24 Эмерсон провел 24 матча и забил один гол. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
14-летняя японская скейтбордистка выиграла золото Олимпиады-2024
Худрук церемонии открытия Олимпиады отреагировал на критику
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саба Сазонов готовится к сезону под руководством Паоло Ваноли
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
10
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
19
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.08 19:30
Дженоа – Интер
 - : -
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 - : -
17.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 - : -
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 - : -
18.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 - : -
19.08 21:45
Ювентус – Комо
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости