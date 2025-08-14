Футбол
14 августа, 08:27

«Милан» подписал защитника де Винтера из «Дженоа»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Дженоа» Кони де Винтер подписал контракт с «Миланом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним бельгийцем рассчитано до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает трансфер в 20 миллионов евро.

Де Винтер выступал за «Дженоа» с лета 2024 года, перейдя из «Ювентуса». В сезоне-2024/25 защитник в 26 матчах забил 3 гола и заработал 7 желтых карточек.

ФК Дженоа
ФК Милан
