«Милан» подписал Павловича из «Зальцбурга»

Защитник «Зальцбурга» Страхиня Павлович подписал контракт с «Миланом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним сербом рассчитано до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Павлович провел за австрийскую команду 37 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.