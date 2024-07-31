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Сегодня, 19:59

«Милан» подписал Павловича из «Зальцбурга»

Сергей Разин
корреспондент
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Страхиня Павлович.
Фото ФК «Милан»

Защитник «Зальцбурга» Страхиня Павлович подписал контракт с «Миланом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним сербом рассчитано до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Павлович провел за австрийскую команду 37 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.

ФК Милан
ФК Ред Булл Зальцбург
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