«Милан» почти договорился с Леау о новом контракте

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау близок к продлению соглашения с клубом, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, новый контракт будет рассчитан на пять лет.

23-летний португалец выступает за «Милан» с 2019 года.

В текущем сезоне он сыграл 42 матча за итальянскую команду, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.