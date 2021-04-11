«Милан» побил клубный рекорд по количеству выездных побед в одном сезоне чемпионата Италии
«Милан» обыграл «Парму» (3:1) в матче 30-го тура серии А. Таким образом миланский клуб одержал 13-ю гостевую победу в этом сезоне чемпионата Италии и обновил клубный рекорд.
«Милан» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А, на 8 очков отставая от «Интера». В следующем туре команда сыграет с «Дженоа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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