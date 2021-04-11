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«Милан» побил клубный рекорд по количеству выездных побед в одном сезоне чемпионата Италии

09:20
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«Милан» обыграл «Парму» (3:1) в матче 30-го тура серии А. Таким образом миланский клуб одержал 13-ю гостевую победу в этом сезоне чемпионата Италии и обновил клубный рекорд.

«Милан» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А, на 8 очков отставая от «Интера». В следующем туре команда сыграет с «Дженоа».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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