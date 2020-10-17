«Милан» победил «Интер» в дерби, Ибрагимович вернулся после коронавируса и сделал дубль
«Милан» обыграл «Интер» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 2:1. В составе красно-черных оба мяча забил Златан Ибрагимович на 12-й и 16-й минуте. 39-летний форвард вылечился от коронавируса и проводил первый матч после болезни.
На 28-й минуте в составе «Интера» отличился Ромелу Лукаку. Это первый пропущенный «Миланом» гол в этом сезоне.
После четырех туров команда Стефано Пьоли лидирует в таблице с четырьмя победами.
Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур
«Интер» — «Милан» — 1:2 (1:2)
Голы: Ибрагимович, 13 (0:1). Ибрагимович, 16 (0:2). Лукаку, 29 (1:2).
Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 13 (вратарь)
«Интер»: Ханданович, Коларов, де Фрай, Д`Амброзио, Видаль (Санчес, 84), Брозович (Эриксен, 68), Барелла, Хакими, Перишич, Лукаку, Мартинес.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Беннасер, Кессье (Тонали, 87), Ибрагимович, Леан (Крунич, 62), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 62).
Предупреждения: Кьер, 22. Кессье, 45. Ибрагимович, 60. Брозович, 64. Видаль, 69. Хакими, 83.
Судья: Мариани.
17 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/