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«Милан» победил «Брешию»

21:06
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«Милан» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии победил «Брешию» (1:0). Единственный гол забил Хакан Чалханоглу.

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

«Милан» — «Брешиа» — 1:0 (1:0)

Гол: Хакан Чалханоглу, 12.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Беннасер, Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 65), Самуэль Кастильехо (Борини, 80), Андре Силва (Пентек, 61).

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Мартелла (Матею, 14), Чансельор, Чистана, Дессена, Шпалек (Тремолада, 76), Бизоли, Тонали, А.Доннарумма, Торрегросса (Ай, 46).

Предупреждения: Дессена, 24. Чистана, 30. Андре Силва, 34. Бизоли, 39. Калабрия, 55. Хакан Чалханоглу, 65. Тонали, 90+3.

Судья: Абиссо.

31 августа. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/

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