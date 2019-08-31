«Милан» победил «Брешию»
«Милан» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии победил «Брешию» (1:0). Единственный гол забил Хакан Чалханоглу.
Чемпионат Италии
Серия А
2-й тур
«Милан» — «Брешиа» — 1:0 (1:0)
Гол: Хакан Чалханоглу, 12.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Беннасер, Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 65), Самуэль Кастильехо (Борини, 80), Андре Силва (Пентек, 61).
«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Мартелла (Матею, 14), Чансельор, Чистана, Дессена, Шпалек (Тремолада, 76), Бизоли, Тонали, А.Доннарумма, Торрегросса (Ай, 46).
Предупреждения: Дессена, 24. Чистана, 30. Андре Силва, 34. Бизоли, 39. Калабрия, 55. Хакан Чалханоглу, 65. Тонали, 90+3.
Судья: Абиссо.
31 августа. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/