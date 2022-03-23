«Милан» планирует завершить переговоры по новому контракту с Леаном в начале апреля

«Милан» планирует завершить переговоры по новому контракту с нападающим Рафаэлом Леаном в ближайшее время, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на начало апреля у руководства итальянского клуба запланирована встреча с агентом 22-летнего португальца Жорже Мендеша, на которой стороны планируют заключить соглашение.

Сообщается, что новый контракт Леана будет действовать до июня 2026 года, а футболист станет получать 4,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 Леан забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 33 матчах за «Милан». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.