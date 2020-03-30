«Милан» планирует выкупить 22-летнего полузащитника у аргентинского «Расинга»

«Милан» планирует выкупить полузащитника аргентинского «Расинга» Матиаса Сарачо, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere Della Sera.

По информации источника, «россонери» хотят активировать опцию выкупа 22-летнего аргентинца за 22 миллиона евро. Ранее сообщалось, что «Милан» был готов потратить на футболиста около 15 миллионов евро в зимнее трансферное окно, но «Расинг» ответил на предложение отказом.

Сарачо — воспитанник «Расинга». На его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 21 матче за команду в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 17,5 миллиона евро.