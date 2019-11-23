«Милан» планирует подписать Ибрагимовича до конца следующей недели

Нападающий Златан Ибрагимович в ближайшее время может стать игроком «Милана». Итальянский клуб планирует заключить сделку с 38-летним шведом до конца следующей недели, сообщает Sky in Italy.

«Милан» готов предложить игроку контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на год. За 1,5 года швед сможет заработать шесть миллионов евро, если согласится на предложение.

В прошедшем сезоне нападающий играл в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 31-м матче он забил 31 мяч и отдал шесть результативных передач.

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