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«Милан» планирует купить полузащитника «Баварии» Кюизанса

13:13
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«Милан» интересуется полузащитником «Баварии» Микаэлем Кюизансом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» следит за 20-летним французом еще с чемпионата мира U-20, который проходил летом 2019 года. Сообщается, что мюнхенский клуб готов отдать футболиста в аренду с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Кюизанс перешел в «Баварию» летом 2019 года из «Боруссии М» за 12 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету француза 2 гола в 9 матчах за команду из Мюнхена. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.

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