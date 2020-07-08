«Милан» переиграл «Ювентус». Ибрагимович и Роналду отметились голами

«Милан» выиграл у «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии (4:2). Голами у миланцев отметились Златан Ибрагимович, Франк Кессье, а также дубль оформил Анте Ребич. У туринцев по голу забили Адриен Рабьо и Криштиану Роналду.

Это первое с начала февраля поражение туринской команды в серии А. Однако она продолжает лидировать. «Милан» поднялся на 5-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

«Милан» — «Ювентус» — 4:2 (0:0)

Голы: Рабьо, 47 (0:1). Криштиану Роналду, 53 (0:2). Ибрагимович, 62 — с пенальти (1:2). Кессье, 66 (2:2). Леан, 67 (3:2). Ребич, 80 (4:2).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти (Калабрия, 82), Эрнандез, Беннасер, Кессье, Лукас Пакета (Хакан Чалханоглу, 46), Салемакерс (Леан, 59), Ибрагимович (Бонавентура, 67), Ребич (Крунич, 82).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Ругани, Пьянич (Матюиди, 69), Рабьо (Рэмси, 69), Бентанкур (Мураторе, 90+4), Криштиану Роналду, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Куадрадо (Алекс Сандру, 77), Бернардески.

Предупреждения: Лукас Пакета, 31. Беннасер, 36. Ребич, 59. Бонуччи, 62. Конти, 73.

Судья: Гвида.

7 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».