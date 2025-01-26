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Сегодня, 13:15

«Милан» — «Парма»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Милан» и «Парма» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Милан» и «Парма» встретятся в матче 22-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане и начнется в 14.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру будут показывать канал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события встречи «Милана» и «Пармы» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 22-й тур
26 янв, 14:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Парма

«Милан» набрал 31 очко в 20 играх и находится на восьмом месте в серии А. «Парма», победившая «россонери» в первом круге (2:1), набрала 20 очков в 21 игре и идет 16-й. В 21-м туре «Милан» уступил «Ювентусу» (0:2), а «Парма» сыграла вничью с «Венецией» (1:1).

Футбол
ФК Милан
ФК Парма
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