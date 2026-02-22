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«Милан» дома уступил «Парме», «россонери» не проигрывали 24 матча в Серии А

Руслан Минаев
Фото Global Look Press

«Милан» дома уступил «Парме» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 0:1.

На 80-й минуте гол забил Мариано Троило.

У «россонери» прервалась серия из 24 матчей без поражений в Серии А — до этого было 15 побед и 9 ничьих.

«Милан» с 54 очками занимает второе место в таблице чемпионата Италии, отставая от «Интера» на десять очков после 26 матчей. «Парма» набрала 32 очка и располагается на 12-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур.
22 февраля, 20:00. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
0:1
Парма

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Футбол
ФК Милан
ФК Парма
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 3 3 0 0 10-1 9
2
 Интер 3 3 0 0 8-3 9
3
 Лацио 3 3 0 0 4-1 9
4
 Милан 3 2 1 0 5-2 7
5
 Ювентус 3 2 1 0 4-1 7
6
 Комо 3 2 1 0 7-3 7
7
 Фрозиноне 3 2 0 1 6-3 6
8
 Аталанта 3 2 0 1 4-3 6
9
 Кальяри 3 2 0 1 2-1 6
10
 Сассуоло 3 1 1 1 5-5 4
11
 Удинезе 3 1 1 1 5-5 4
12
 Наполи 3 1 0 2 5-5 3
13
 Торино 3 1 0 2 4-5 3
14
 Лечче 3 1 0 2 2-5 3
15
 Парма 3 0 1 2 1-4 1
16
 Монца 3 0 1 2 4-8 1
17
 Болонья 3 0 1 2 2-4 1
18
 Венеция 3 0 0 3 2-7 0
19
 Дженоа 3 0 0 3 1-7 0
20
 Фиорентина 3 0 0 3 1-9 0
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11.09 21:45 Венеция – Фиорентина - : -
12.09 16:00 Дженоа – Фрозиноне - : -
12.09 19:00 Сассуоло – Ювентус - : -
12.09 21:45 Аталанта – Кальяри - : -
13.09 13:30 Торино – Рома - : -
13.09 16:00 Комо – Парма - : -
13.09 16:00 Лечче – Монца - : -
13.09 19:00 Наполи – Болонья - : -
13.09 21:45 Лацио – Милан - : -
14.09 21:45 Интер – Удинезе - : -
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Рома

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И К Ж
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Киалонда Гаспар

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