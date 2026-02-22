«Милан» дома уступил «Парме», «россонери» не проигрывали 24 матча в Серии А
«Милан» дома уступил «Парме» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 0:1.
На 80-й минуте гол забил Мариано Троило.
У «россонери» прервалась серия из 24 матчей без поражений в Серии А — до этого было 15 побед и 9 ничьих.
«Милан» с 54 очками занимает второе место в таблице чемпионата Италии, отставая от «Интера» на десять очков после 26 матчей. «Парма» набрала 32 очка и располагается на 12-й строчке.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|3
|3
|0
|0
|10-1
|9
|
2
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|
3
|Лацио
|3
|3
|0
|0
|4-1
|9
|
4
|Милан
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
5
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Комо
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
7
|Фрозиноне
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
8
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Кальяри
|3
|2
|0
|1
|2-1
|6
|
10
|Сассуоло
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
11
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
12
|Наполи
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
13
|Торино
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
14
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Парма
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
16
|Монца
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|
17
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Венеция
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|
19
|Дженоа
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|
20
|Фиорентина
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
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|11.09
|21:45
|Венеция – Фиорентина
|- : -
|12.09
|16:00
|Дженоа – Фрозиноне
|- : -
|12.09
|19:00
|Сассуоло – Ювентус
|- : -
|12.09
|21:45
|Аталанта – Кальяри
|- : -
|13.09
|13:30
|Торино – Рома
|- : -
|13.09
|16:00
|Комо – Парма
|- : -
|13.09
|16:00
|Лечче – Монца
|- : -
|13.09
|19:00
|Наполи – Болонья
|- : -
|13.09
|21:45
|Лацио – Милан
|- : -
|14.09
|21:45
|Интер – Удинезе
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|5
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|4
|
|
Давиде Фраттези
Лацио
|3
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Рикарду Мангаш
Монца
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|3
|0
|2
|
|
Алессандро Дейола
Кальяри
|3
|0
|2
|
|
Габриэле Кальвани
Фрозиноне
|3
|0
|2
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