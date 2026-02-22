«Милан» дома уступил «Парме», «россонери» не проигрывали 24 матча в Серии А

«Милан» дома уступил «Парме» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 0:1.

На 80-й минуте гол забил Мариано Троило.

У «россонери» прервалась серия из 24 матчей без поражений в Серии А — до этого было 15 побед и 9 ничьих.

«Милан» с 54 очками занимает второе место в таблице чемпионата Италии, отставая от «Интера» на десять очков после 26 матчей. «Парма» набрала 32 очка и располагается на 12-й строчке.