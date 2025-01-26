«Милан» дважды забил в концовке и вырвал победу над «Пармой»
«Милан» на своем поле победил «Парму» в матче 22-го тура итальянской серии А — 3:2.
Счет на 24-й минуте открыл форвард гостей Маттео Канчельери. На 38-й минуте хозяева отыгрались с пенальти, отличился Кристиан Пулишич. «Парма» снова вышла вперед благодаря голу Энрико Дель Прато на 80-й минуте.
«Милан» сумел вырвать победу, дважды забив в концовке. На 90+2-й минуте голом отметился Тиджани Рейндерс, а три минуты спустя победный мяч забил Самуэль Чуквуэзе.
«Милан» (34 очка) поднялся на шестое место в серии А. «Парма» (20) идет 17-й в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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Комо – Аталанта
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Наполи – Ювентус
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|25.01
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Эмполи – Болонья
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Милан – Парма
|3 : 2
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