«Милан» дважды забил в концовке и вырвал победу над «Пармой»

«Милан» на своем поле победил «Парму» в матче 22-го тура итальянской серии А — 3:2.

Счет на 24-й минуте открыл форвард гостей Маттео Канчельери. На 38-й минуте хозяева отыгрались с пенальти, отличился Кристиан Пулишич. «Парма» снова вышла вперед благодаря голу Энрико Дель Прато на 80-й минуте.

«Милан» сумел вырвать победу, дважды забив в концовке. На 90+2-й минуте голом отметился Тиджани Рейндерс, а три минуты спустя победный мяч забил Самуэль Чуквуэзе.

«Милан» (34 очка) поднялся на шестое место в серии А. «Парма» (20) идет 17-й в турнирной таблице.