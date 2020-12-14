«Милан» спасся от поражения в матче с «Пармой» и остался лидером серии А

«Милан» сыграл вничью с «Пармой» (2:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев дубль в активе Тео Эрнандеза. У гостей забивали экс-игрок «Зенита» Эрнани и Ясмин Куртич.

С 27-ю очками «Милан» остается лидером серии А. У «Пармы» 11 очков и 14-е место. В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Дженоа», а «Парма» примет «Кальяри».

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Милан» — «Парма» — 2:2 (0:1)

Голы: Эрнани, 13 (0:1). Куртич, 56 (0:2). Эрнандез, 58 (1:2). Эрнандез, 90+1 (2:2).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Габбиа (Калюлю, 5), Хакан Чалханоглу, Беннасер (Тонали, 75), Кессье, Диас (Хауге, 46), Ребич, Самуэль Кастильехо (Леан, 46).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Осорио, Куртич (Зом, 74), Бругман, Эрнани (Бузи, 87), Жервинью, Корнелиус (Сиприен, 67), Карамо (Инглезе, 67).

Предупреждения: Эрнандез, 35. Осорио, 41. Якопони, 64. Инглезе, 77. Калабрия, 80. Калюлю, 83.

Судья: Фурно.

13 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».