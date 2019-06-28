"Милан" отреагировал на отстранение от еврокубков на сезон-2019/20, которое утвердил Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Итальянская команда не будет выступать в Лиге Европы в связи с нарушением FFP (финансовый fair play).

– Нынешний акционер стал владельцем клуба в июле 2018 года, унаследовав существенные долги после того, как предыдущий владелец "Милана" не выполнил свои обязательства, – говорится в пресс-релизе клуба. – Эти потери и связанное с ними нарушение правил FFP, как следствие действий, предпринятых при предыдущем владельце, привели к санкциям со стороны УЕФА. Опечаленный тем, что наши болельщики не смогут увидеть, как их команда будет участвовать в еврокубках в следующем сезоне, клуб признает и уважает FFP. Клуб признает, что у него нет другого выбора, кроме как принять санкции.

"Милан" по-прежнему стремится вернуть клубу его законное место на вершине европейского футбола. Сегодняшнее решение будет служить стимулом для максимизации усилий по обеспечению полного соответствия FFP, в то же время укрепляя конкурентоспособность клуба и возвращая "Милан" к устойчивости и более позитивному будущему.

Все о чемпионате Италии – здесь